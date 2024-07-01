Новый светофор установили на перекрестке Рпенского проезда и улиц юбилейная и Жуковского. Схема движения в том месте поменялась, предупредили в мэрии Владимира. Теперь транспорт будет

Новый светофор установили на перекрестке Рпенского проезда и улиц юбилейная и Жуковского. Схема движения в том месте поменялась, предупредили в мэрии Владимира. Теперь транспорт будет ездить по Рпенскому проезду в сторону Юбилейной и обратно, а улица Жуковского стала второстепенной дорогой, о чем при подъезде к перекрестку теперь предупреждает знак «Уступи дорогу». Светофор появился после обращений