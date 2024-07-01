Во Владимире выйдут на маршруты новые троллейбусы Пересвет Автопарк областной столицы в...

Во Владимире выйдут на маршруты новые троллейбусы "Пересвет"Автопарк областной столицы в ближайшее время пополнится двумя троллейбусами "Пересвет" - они выпускаются на заводе Волгабас. Такие троллейбусы могут проехать до двадцати километров на автономном ходу.Закуплены новые машины будут на оставшиеся кредитные средства, после недавней покупки 20 новых минских автобусов.Сэкономить удалось порядка 50 миллионов. И еще 5,5 будет выделено из бюджета.Троллейбусы "Пересвет" успешно прошли обкатку по городу этой зимой. Каждая из таких машин стоит 28 миллионов рублей.