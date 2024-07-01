Правительство области выделило на ремонт дорог более 2,4 миллиарда рублей. Об этом рассказал губернатор региона в соцсетях. На что конкретно пойдут деньги? 253,1 миллионов – на проектирование и

Правительство области выделило на ремонт дорог более 2,4 миллиарда рублей. Об этом рассказал губернатор региона в соцсетях. На что конкретно пойдут деньги? 253,1 миллионов – на проектирование и строительство сельских дорог. 306 миллионов – на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Около 40 миллионов пошли на завершение реконструкции путепровода через железную дорогу в