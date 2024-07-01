Житель Вязников, желая выбить из знакомой должницы 100 000 рублей, не нашел решения лучше, чем пригрозить. Похоронами заживо. Инцидент произошел в мае этого года, рассказали в пресс-службе

Житель Вязников, желая выбить из знакомой должницы 100 000 рублей, не нашел решения лучше, чем пригрозить. Похоронами заживо. Инцидент произошел в мае этого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры. 12 числа мужчина потребовал у женщины деньги, которые она ему пообещала за то, что он съездил в Ростов за ее подругой. Непонятно, почему они договорились на такую