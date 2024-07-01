Жители Владимирской области лишь за 1 неделю отдали мошенникам 29 млн рублей
В пресс-службе УМВД...
Жители Владимирской области лишь за 1 неделю отдали мошенникам 29 млн рублей
В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщили, что за прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано 75 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.
Потерпевшие лишились в общей сложности более 29 млн рублей.
Мошенники все чаще стали обманывать граждан, под предлогом вложения денежных средств в «инвестиционные фонды».
Сотрудники полиции предупреждают: вы не заработаете, заработают на вас.
В конце июня в полицию обратилась 33-летняя жительница Киржачского района. По словам потерпевшей, она согласилась на заманчивое предложение дополнительного заработка на инвестициях, а в итоге, следуя указаниям неизвестного, лишилась 1 050 000 рублей. Большую часть от этой суммы обманутая аферистом женщина взяла в кредит в ряде финансовых организаций.
Чуть меньше, 930 000 рублей своих сбережений, перевел мошенникам 52-летний житель города Владимира. Мужчина тоже рассчитывал получить «быстрый и легкий» доход с помощью инвестирования. Не получилось.
Следуя указаниям инвестиционных мошенников, жительница Юрьев-Польского района сама пошла на преступление. Когда свои сбережения закончились, женщина оформила несколько крупных онлайн-кредитов через мобильные приложения банков, установленные на телефонах коллег.
В настоящее время по всем фактам следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам мошенничества.
Вам предложили инвестировать. Что делать?
- Держите в секрете данные карты, не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений.
- Не под каким предлогом не переводите деньги незнакомцам.
- Проверяйте и перепроверяйте информацию о банке и брокере. Она есть на официальных сайтах банковских учреждений.
- При малейшем подозрении на попытку мошенничества прекращайте разговор.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений