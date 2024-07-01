Перед судом предстанет жительница Коврова. Даму обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Перед судом предстанет жительница Коврова. Даму обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл 3 апреля. Правоохранители выяснили, что гражданка пришла домой с работы и увидела своего сожителя в компании незнакомки. Дама выгнала парочку из квартиры, однако через несколько часов мужчина вернулся. Он хотел помириться, но дама была против. Во время вспыхнувшей ссоры фигурантка вонзила кухонный нож в грудь сожителю и провернула клинок в ране. К счастью, мужчина выжил, но попал в больницу.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.