На митинге в Минске в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 30 июля собрались более 60 тысяч человек. Публицист Алексей Мельников предрекает сокрушительное поражение Александру Лукашенко. По его мнению, Батьку не спасут даже масштабные фальсификации результатов голосования.

На митинге в Минске в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 30 июля собрались более 60 тысяч человек. Публицист Алексей Мельников предрекает сокрушительное поражение Александру Лукашенко. По его мнению, Батьку не спасут даже масштабные фальсификации результатов голосования.Мельников уверен, что Лукашенко попытается сфальсифицировать выборы – после этого на площади белорусских городов выйдут сотни тысяч протестующих. Президент ничего не сможет сделать, от него отвернутся подчиненные, которые не захотят насилия, считает публицист.По мнению Мельникова, арест блогера Сергея Тихановского и бывшего банкира Виктора Бабарико говорит о том, что президент боится конкуренции. А после задержания сотрудников российской ЧВК под Минском 29 июля стало понятно, что Лукашенко "на грани безумия", – написал публицист в своей колонке на сайте радиостанции "Эхо Москвы".Лукашенко ищет поддержки у народа, но он потерял ее навсегда, уверен эксперт. Мельников считает, что президент паникует и не может доверять даже правоохранительных органам и спецслужбам. Да и они перестают верить в своего неизменного лидера, отметил публицист.Ситуацию в Белоруссии эксперт считает революционной. Он уверен: республики стоит на пороге грандиозных перемен.Мельников прогнозирует победу Светланы Тихановской. "Вся Беларусь должна выйти на улицы – миллионы ее граждан", – добавил публицист.Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Государственные СМИ прогнозируют уверенную победу Александра Лукашенко. Однако подсчеты независимых социологов фиксируют крайне низкий рейтинг главы государства.