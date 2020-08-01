Критик Сергей Соседов высказался на тему того, что, на его взгляд, на самом деле связывает Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Он считает, что тут имеет место холодный расчет.

Критик Сергей Соседов высказался на тему того, что, на его взгляд, на самом деле связывает Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Он считает, что тут имеет место холодный расчет.Псевдолюбовные отношения ради пиара в мировом шоу-бизнесе являются общим местом. Так, к примеру, бытует мнение, что многие семейные пары звезд существуют благодаря контрактам, которые якобы обеспечивают им солидный доход.Российский критик Сергей Соседов убежден, что к подобной истории причастны Алла Пугачева и Максим Галкин. Музыкальный деятель напомнил, что у Примадонны и шоумена большая разница в возрасте.Соседов считает, что такие отношения не являются типичными. "Здесь преследуются другие интересы, не любовные", – цитирует критика "Собеседник". По мнению эксперта, брак с Галкиным обеспечивает Пугачевой сытую и стабильную жизнь, поскольку шоумен на сегодняшний день продолжает оставаться востребованным. Юмористу же Примадонна полезна как своего рода товарный знак, который подогревает интерес к его персоне, предполагает Соседов.10 Мар 2019 в 10:51 PDTКритик напомнил, что Пугачева неоднократно крутила интрижки с мужчинами, которые значительно младше нее. Соседов подчеркнул, что у Примадонны был роман с талантливым музыкантом Владимиром Кузьминым, который в итоге уехал в Америку. Соседов заверил, что никакой искренней любви в той истории не было.