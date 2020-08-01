Все кто прибывает в областной центр или отправляется в путешествие с железнодорожного вокзала , наверняка уже не помнят, что ЖДстанция во Владимире- одна из старейших в нашей стране. 2. И свидетельство тому- памятник истории- настоящий паровоз. Он был установлен именно в этот день 1 августа.

Все кто прибывает в областной центр или отправляется в путешествие с железнодорожного вокзала , наверняка уже не помнят, что ЖДстанция во Владимире- одна из старейших в нашей стране. 2. И свидетельство тому- памятник истории- настоящий паровоз. Он был установлен именно в этот день 1 августа.21 год назад 1 августа на месте строго вокзала во Владимире установили паровоз, который многие годы работал на Участке Горьковской железной дороги Владимир- Тумская. С тех пор памятник стал прекрасным ориентиром для встреч у вокзала, история которого началась в 1860 году.В далеком 19 веке первый поезд во Владимир прибыл из Москвы с известием о отмене крепостного права. А с 14 июня 1861 года было установлено регулярное движение поездов. В течение 30 лет появились вторые пути на участки дороги Москва - Владимир, сообщение с Нижним -Новгородом и пустили поезда до станции Тумская.Со строительством вокзала жизнь во Владимире ожила. В 1893 году Владимир посетил и самый известный революционер 20 века Владимир Ленин. Ему не удалось встретиться с соратником Федосеевым. Но на вокзале перед отправлением выпил чашку чая. А ровно через 20 лет 16 мая на вокзал во Владимир прибыла царская семья во главе с Николаем II/В средине 20 века дорогу электрифицировали, пустили знаменитую электричку до Москвы. А в 70-е годы старый вокзал, еще дореволюционной постройки снесли и в 1975 году свои двери открыл новый просторный вокзал, на который до сих пор приезжают тысячи людей ежедневно.