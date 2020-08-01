Больше всего - 962 - во Владимире

Больше всего - 962 - во Владимире812 - в Гусь-Хрустальном районе,657 - в Петушинском районе,502 - в о. Муром,428 - в Александровском районе,457 - в Ковровском районе,309 - в Собинском районе,288 - в Вязниковском районе,262 - в Юрьев-Польском районе,200 - в Кольчугинском районе,158 - в Судогодском районе,133 - в Киржачском районе,140 - в Меленковском районе,95 - в Суздальском районе,76 - в Камешковском районе,56 - в г. Радужном,38 - в Селивановском районе,37 - в Гороховецком районе.На 1 августа лабораторно подтверждено 24 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 случая - в Ковровском районе,2 - во Владимире,1 - в Петушинском районе,2 - в Александровском районе,2 - в Юрьев-Польском районе,3 - в Муромском районе,5 - в Гусь-Хрустальном районе,2 - в Киржачском районе,2 - в Меленковском районе,1 - в Вязниковском районе.