Больше всего - 962 - во Владимире
Больше всего - 962 - во Владимире
812 - в Гусь-Хрустальном районе,
657 - в Петушинском районе,
502 - в о. Муром,
428 - в Александровском районе,
457 - в Ковровском районе,
309 - в Собинском районе,
288 - в Вязниковском районе,
262 - в Юрьев-Польском районе,
200 - в Кольчугинском районе,
158 - в Судогодском районе,
133 - в Киржачском районе,
140 - в Меленковском районе,
95 - в Суздальском районе,
76 - в Камешковском районе,
56 - в г. Радужном,
38 - в Селивановском районе,
37 - в Гороховецком районе.
На 1 августа лабораторно подтверждено 24 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 случая - в Ковровском районе,
2 - во Владимире,
1 - в Петушинском районе,
2 - в Александровском районе,
2 - в Юрьев-Польском районе,
3 - в Муромском районе,
5 - в Гусь-Хрустальном районе,
2 - в Киржачском районе,
2 - в Меленковском районе,
1 - в Вязниковском районе.