До конца 2022 года в Москве появится еще пять памятников.

До конца 2022 года в Москве появится еще пять памятников.Москва идет в ногу со временем, становится более цифровой, однако не забывает о своем прошлом, ведь важно передать будущим поколениям память о героях прошлых лет. В том числе поэтому в столице каждый год открывают новые памятники и мемориальные доски выдающимся деятелям истории и культуры. С января 2022-го в Москве появилось четыре новых памятника и 13 мемориальных досок.В апреле на улице Косыгина состоялось открытие памятника Николаю Семенову – выдающемуся ученому, лауреату Нобелевской премии, одному из основоположников химической физики. Скульптура установлена во дворе Института химической физики, который носит его имя.В мае был открыт памятник четырем дивизиям московского народного ополчения времен Великой Отечественной войны. Он появился на пересечении улиц Теплый стан и Академика Виноградова. 5-я стрелковая дивизия начала свой боевой путь на Берлин именно в этом районе. А еще в 1941-м здесь проходил главный рубеж Московской зоны обороны.В том же месяце был открыт памятник советскому разведчику Геворку Вартаняну. Он участвовал в Великой Отечественной войне, стал Героем Советского союза. Скульптура появилась возле школы № 2070, что на улице Липовый парк. Общеобразовательное учреждение носит имя знаменитого разведчика.1 июня в столице открыли памятник Самуилу Маршаку – прославленному поэту, драматургу и литературному критику. Фигура установлена на Лялиной площади."Увековечение памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры — важная часть работы Департамента культурного наследия города Москвы. Мы ведем планомерную работу по установке произведений монументально-декоративного искусства и мемориальных досок", – сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.До конца 2022 года в столице откроют еще пять монументов: главе МЧС Евгению Зиничеву, народному артисту СССР Иосифу Кобзону, кубинскому революционеру иглаве государства Фиделю Кастро, советской оперной певице Галине Вишневской игородскому голове Николаю Алексееву.Также до декабря установят 11 мемориальных досок: например, дважды Герою СоветскогоСоюза летчику-космонавту Андрияну Николаеву, историку и педагогу СигурдуШмидту, ученому и изобретателю Марку Кривошееву, советскому писателю, сценаристуи переводчику Василию Аксенову.