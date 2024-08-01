В центре внимания депутатов областного парламента – поддержка участников СВО. На прошедшем заседании областного Заксобрания парламентарии в первом чтении приняли соответствующий

В центре внимания депутатов областного парламента – поддержка участников СВО. На прошедшем заседании областного Заксобрания парламентарии в первом чтении приняли соответствующий проект закона. Он позволит многодетным семьям военнослужащих, а также большим семьям с ребенком-инвалидом получать земельные участки под строительство в первоочередном порядке. Владимир Горланов, министр имущественных и земельных отношений Владимирской области Возможность первоочередного предоставления земельных