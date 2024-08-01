Балерина Анастасия Волочкова рассказала о чувствах к близкому человеку.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о чувствах к близкому человеку.В четверг, 1 августа, благодаря Анастасии Волочковой в Сеть попали снимки ее любимого мужчины. Балерина выложила уникальные кадры, на которых запечатлен ее отец Юрий Федорович. Артистка сообщила, что ее отцу, заслуженному тренеру сборной России, чемпиону СССР по настольному теннису, исполнилось 77 лет.По словам Волочковой, от отца ей достались такие качества, как сила воли и духа, стойкость, а также профессионализм и стремление к победе. Кроме того, благодаря отцу Анастасия умеет проходить достойно различные испытания и с юмором относиться ко многим вещам.Также балерина рассказала об инсульте, который перенес ее родитель 17 лет назад. Мужчина, к сожалению, с тех пор не разговаривает. ОднакоЮрий Федоровичсмог сохранить сознание и эмоции, поэтому близкие понимают его без слов, отметила танцовщица."Это главный мужчина в моей жизни", – написала знаменитость.Ранее Анастасия Волочкова публично отчитала своего друга, певца Прохора Шаляпина, которого в особенный для нее момент не оказалось рядом. Артист, отдыхающий без балерины, получил претензию от нее. Слова 48-летней балерины "Дни.ру".