Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, вышла на связь из-за важной новости для поклонников.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, вышла на связь из-за важной новости для поклонников.Две недели назад Глюкоза опозорилась в Красноярске, выступив перед горожанами на Дне металлурга в странном состоянии. Когда видеозаписи с концерта облетели интернет, все увидели, как певица на сцене трогала себя между ног, игнорировала фонограмму и демонстрировала мимику и движения, которые заставляли публику усомниться в адекватности исполнительницы.Спустя несколько дней Глюкоза объяснила, что в последнее время находится под действием антидепрессантов и переживает тяжелый период в жизни. Одна из проблем певицы – потенциальный иск от бывшего продюсера Максима Фадеева, объявившего о намерении лишить ее псевдонима и возможности исполнять его песни.Когда скандал более-менее утих, Глюкоза снова вышла на связь с поклонниками. После удаления всех публикаций в популярной социальной сети артистка дала понять, что начинает жить с чистого листа, но при этом от музыкальной карьеры она отказываться не намерена.Глюкоза объявила, что решила начать работу над новым материалом. Сейчас она находится в поиске чего-то нового. Также артистка поблагодарила поклонников за то, что те, несмотря ни на что, остаются с ней.Ранее также стало известно, что близкие планируют отправить Глюкозу в рехаб. Подробнее об этом "Дни.ру".