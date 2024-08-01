Певица Наталья Чистякова-Ионова скоро отправиться на лечение.

Певица Наталья Чистякова-Ионова скоро отправиться на лечение.После позора в Красноярске, где певица Глюкоза появилась в неадекватном состоянии и странно вела себя на сцене, ее близкие приняли решение отправить артистку на лечение в реабилитационный центр. Наталья Чистякова-Ионова дала на это свое согласие. Пока исполнительница хита "Жениха хотела" везде появляется в сопровождении охраны.Репутация певицы сильно пострадала после неудачного выступления на Дне металлурга. Сразу же после этого на артистку обратила внимание налоговая служба. Инспекторы нашли у нее задолженность перед государством в сумме 263 тысячи рублей, и тут же ее счета подверглись блокировке.Теперь стало известно, что перед госпитализацией в рехаб Глюкоза пошла на важный шаг – она погасила все свои долги. Теперь Наташа может спокойно проходить лечение, не переживая, что задолженность может расти в геометрической прогрессии.Напомним, недавно Глюк’oZa заявила, что выкупила у продюсера Максима Фадеева все права на исполнение более 20 композиций, а также на законных основаниях может пользоваться своим творческим псевдонимом. Однако, несмотря на это, композитор высказал свое намерение судиться с бывшей подопечной, с целью запретить ей исполнять хиты его лейбла и порочить тем самым его честное имя.