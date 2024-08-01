Отар Кушанашвили появился на съемочной площадке после непростого периода борьбы с раком кишечника. Возвращение известного российского журналиста и шоумена стало настоящей новостью для поклонников и коллег.

Отар Кушанашвили появился на съемочной площадке после непростого периода борьбы с раком кишечника. Возвращение известного российского журналиста и шоумена стало настоящей новостью для поклонников и коллег.В своем недавнем интервью для телеграм-канала Звездач Отар поделился своими чувствами и мыслями о возвращении к работе. "Ради софитов я вернулся на площадку", — сказал он, подчеркивая важность своей профессии и любви к зрителям. Для Кушанашвили работа всегда была не просто способом заработка, а настоящей страстью.Он с теплотой вспомнил о поддержке, которую получил от своих коллег и близких в трудные времена. "Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто был рядом: врачам, волонтерам, медсестрам и медбратьям. Особенно хочу поблагодарить Николая Баскова за его поддержку", — добавил он.Несмотря на диагноз, Отар не намерен сдаваться. Он продолжает бороться с болезнью и старается сохранять позитивный настрой. В своих социальных сетях он делится не только новостями о своем состоянии, но и рассказывает о том, как проходит лечение. По его словам, начало химиотерапии было нелегким, но он не испытывает сильной тошноты, что стало для него небольшим облегчением. Однако бессонница остается одной из самых тяжелых проблем, с которой ему приходится сталкиваться.Вернувшись к работе, Кушанашвили вдохновляет многих людей своим примером. Его стойкость и решимость служат напоминанием о том, что даже в самые трудные времена важно не терять надежду и продолжать двигаться вперед. Отар стал символом мужества для многих, кто столкнулся с подобными испытаниями. Его история — это не только рассказ о борьбе с болезнью, но и о силе духа, о том, как важно ценить жизнь и поддержку близких.