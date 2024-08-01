Любовь Успенская отказывается общаться с Филиппом Киркоровым.

Любовь Успенская отказывается общаться с Филиппом Киркоровым.Певица Любовь Успенская на фоне суда с Филиппом Киркоровым заявила, что не намерена больше общаться с поп-королем российской эстрады. Она публично открестилась от исполнителя и добавила, что идти на примирение не готова.Несмотря на разговоры о дружбе артистов, Успенская призналась, что никогда не считала Филлипа даже приятелем. У нее и так достаточно друзей. Звезда шансона добавила, что Киркоров сам навязывался к ней в товарищи."Они все время навязывались. Я их прощала. Но теперь поняла, что прощать больше не стоит", — выдала певица.Напомним, Любовь Успенская подала судебный иск на Филиппа Киркорова из-за того, что артист в одном из своих интервью назвал ее "попрошайкой". Правозащитник певицы приложил к иску результаты филологической экспертизы, согласно которой исполнитель хита "Цвет настроения синий" хотел унизить звезду шансона и опорочить ее честь. За это певица потребовала от певца 10 млн рублей моральной компенсации. Заседание суда назначено на начало августа.Ранее Успенская назвала Киркорова "женоненавистником". Ей тоже прилетел за это иск, который суд удовлетворил и взыскал с "королевы шансона" почти 280 тысяч рублей в пользу бывшего мужа Пугачевой. Впрочем, это не сильно расстроило исполнительницу, ведь для того, чтобы отсудить такую сумму Филиппу пришлось потратить на адвоката гораздо больше. Правозащитник Успенской назвала такое решение суда "торжеством справедливости".Кроме того, в жизни артистки все складывается довольно-таки хорошо. По ее собственному признанию, она себя чувствует вполне счастливой. Что касается личной жизни, Успенская четыре раза была замужем, но в пятый раз вступать в брак не желает, В настоящее время она много времени уделяет своей карьере, ее график насыщен гастролями и съемками.