Здоровье, ЖКХ, экология, образование, поддержка семьи и культура – это основные темы, которые затронули в своих программа участники политической гонки 2021. В начале недели члены

Здоровье, ЖКХ, экология, образование, поддержка семьи и культура – это основные темы, которые затронули в своих программа участники политической гонки 2021. В начале недели члены Общественного штаба по наблюдению за выборами во Владимирской области провели круглый стол на тему “Уникальное предложение”. Речь шла о программах, с которыми партии выходят к избирателям в этом предвыборном цикле.