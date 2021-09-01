Со злоумышленника также взыскали 300 тысяч рублей морального вреда.

Во Владимире осудили 33-летнего местного жителя, который в декабре прошлого года напал на прохожего и жестоко избил его.Во время разбирательств Ленинский районный суд установил, что днем на улице Даргомыжского мужчина подошёл к жертве, ударил кулаком по лицу, повалил на землю и стал избивать, требуя денег.«Заприметив на руке пострадавшего золотое кольцо, он укусил его за палец, чтобы снять украшение. У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, две ушибленные раны лба, ушибы мягких тканей головы, тупую травму грудной клетки, закрытый перелом рёбер со смещением», - установила медицинская экспертиза.Преступник признал свою вину. В результате злоумышленника приговорили к двум годам колонии, а также взыскали с него 300 тысяч рублей в качестве морального вреда.Приговор в законную силу пока не вступил.