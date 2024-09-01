Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о локализации возгорания на московском нефтеперерабатывающем заводе. Угрозы для людей и функционирования завода нет, подчеркнул столичный градоначальник.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о локализации возгорания на московском нефтеперерабатывающем заводе. Угрозы для людей и функционирования завода нет, подчеркнул столичный градоначальник.Ранее о локализации возгорании на заводе сообщили в пресс-службе Главного управлении МЧС России по столице. По словам спасателей, обстановка на месте возгорания спокойная, угрозы для людей и функционирования завода нет.Ранее сообщалось, что пожар на московском НПЗ возник в результате падения сбитого беспилотника, ему был присвоен второй ранг сложности.За минувшую ночь силами ПВО Минобороны на подлете к столице в Ленинском, Раменском, Одинцовском городских округах, а также в городских округах Ступино и Подольске было сбито более 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на месте падения БПЛА нет. На местах работают экстренные службы.