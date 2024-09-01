Советские люди не были искушенными в плане бытовой техники. В условиях дефицита и плановой экономики основной акцент делался на простоту и функциональность.

Советские люди не были искушенными в плане бытовой техники. В условиях дефицита и плановой экономики основной акцент делался на простоту и функциональность.Холодильник и телевизор — вот, пожалуй, и весь необходимый минимум для комфортной жизни. Эти устройства стали символами прогресса, которые радикально изменили повседневность граждан.Более продвинутые граждане могли похвастаться наличием стиральной машины, что значительно облегчало домашние хлопоты. Но как же проверить, насколько вы были продвинутым гражданином СССР? Это можно узнать, пройдя наш новый тест.