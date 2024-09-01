В Селивановском районе авто вылетело в кювет и перевернулось.

В ночь на 1 сентября на шестом километре дороги «Красная Горбатка – Копнино- Новый Быт — Ильинское» в Владимирской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГАИ Селивановского района.По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf во время поворота выехал в кювет и перевернулся. Молодой человек получил травмы, но информация о его госпитализации отсутствует.В настоящее время начато административное расследование, в рамках которого необходимо установить все детали и обстоятельства произошедшего ДТП.