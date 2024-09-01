Анализы проб воды, взятых из водопровода Кольчугино, показали, что содержание железа более чем в 2 раза превышено. Это выяснилось в ходе проверок прокуратуры, сообщили в ведомстве. Превышение

Анализы проб воды, взятых из водопровода Кольчугино, показали, что содержание железа более чем в 2 раза превышено. Это выяснилось в ходе проверок прокуратуры, сообщили в ведомстве. Превышение Fe в воде опаснее, чем кажется. Излишки железа а организме не усваиваются, но и не выводятся. Поэтому оно накапливается в тканях, постепенно разрушая их. Директор МУП Кольчугино «Коммунальник»