Фракция Единая Россия в нижней палате парламента сформирует свою позицию по проекту нового федерального бюджета после встречи с министром финансов Антоном Силуановым. Об этом сообщил руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

Фракция "Единая Россия" в нижней палате парламента сформирует свою позицию по проекту нового федерального бюджета после встречи с министром финансов Антоном Силуановым. Об этом сообщил руководитель думских единороссов Сергей Неверов."Позиция фракции "Единая Россия" относительно бюджета на следующую трехлетку будет сформирована по итогам встречи с министром финансов Антоном Силуановым 22 октября", – сказал Сергей Неверов.Он опроверг заявление вице-спикера Госдумы Сергея Гордеева на правительственном часе с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о том, что "ЕР" выдвинет условия для голосования по бюджету. Это не отражает позицию единороссов, подчеркнул руководитель фракции.Гордеев предложил парламентариям не голосовать за проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, если финансирование госпрограммы развития села не будет увеличено.Неверов назвал такое заявление эмоциональным. При этом парламентарии будут настаивать на полноценном финансировании программы, сказал лидер фракции "ЕР"."Мы будем и дальше работать с правительством над тем, чтобы изыскать возможность по полноценному финансированию этой программы", – приводит слова Неверова ТАСС.Напомним, что в среду, 30 сентября, правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. После рассмотрения профильным комитетом документы будут направлены в регионы, чтобы изучение нормативно-правовых актов началось как можно быстрее.