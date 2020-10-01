Уважаемые жители Владимирской области! Искренне поздравляю всех представителей старшего поколения с Международным днём пожилых людей! Ваши трудовые достижения, опыт, профессионализм и ..

Уважаемые жители Владимирской области!Искренне поздравляю всех представителей старшего поколения с Международным днём пожилых людей!Ваши трудовые достижения, опыт, профессионализм и творческие успехи – крепкий фундамент для дальнейшего развития региона и его бесценное богатство. Вы – пример порядочности, милосердия, трудолюбия и патриотизма.Каждый из вас достоин комфортных условий жизни и возможностей для самовыражения. Государство не перестаёт делать всё возможное, чтобы повысить качество вашей жизни, обеспечить активное и интересное долголетие. Так, федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» позволяет пенсионерам пройти медицинское обследование, профессиональное переобучение на востребованные специальности, организовать разнообразный досуг и занятия физической культурой.В период пандемии наши уважаемые земляки в дистанционном формате продолжали получать новые знания в «Школе активного долголетия», повышать информационную грамотность, общаться с родными и знакомыми по интернету, оставаясь в безопасности. Стоит отметить, что команда Владимирской области успешно представила наш регион на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который проходил в дистанционном формате.Дорогие друзья и наставники! Всем вам я выражаю огромную благодарность за ваши свершения, мудрость, энергию и мужество! От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и душевного спокойствия!Губернатор области В.В. Сипягин