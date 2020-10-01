Марина Удгодская пройдет двухдневный обучающий курс по муниципальному управлению

Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, 1 октября официально вступила в должность, сообщает .По данным избиркома, на выборы Марину Удгодскую выдвинуло региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Она набрала 61,7% голосов избирателей. За ее конкурента — бывшего главу поселения Николая Локтева — проголосовали 34,04% избирателей. На момент выборов Удгодская была уборщицей помещений и депутатом Собрания депутатов Чухломского муниципального района Костромской области на непостоянной основе.«Марина Викторовна сегодня вступила в должность, никаких торжественных мероприятий по данному поводу у нас в сельсовете не будет, это совершенно рядовой момент, — цитирует агентство слова представителя сельской администрации. — Сегодня у нее первый рабочий день, запланировано несколько важных мероприятий».Также Марина Удгодская пройдет двухдневный обучающий курс по муниципальному управлению, за ней закрепят куратора из районной администрации, который на первом этапе будет ее консультировать.Марина Викторовна Удгодская родилась в деревне Лаврентьевское Чухломского района Костромской области, сейчас ей 35 лет. Окончила профессиональный лицей №23 им. Ф. В. Чижова.