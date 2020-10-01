С 5 октября во Владимире стартует конкурс на лучшее предприятие общественного питания в городе.

С 5 октября во Владимире стартует конкурс на лучшее предприятие общественного питания в городе.Оценить работу заведений предлагают обычным горожанам, которые могут выбрать любой ресторан, бар, кафе на свое усмотрениеи проголосовать за него на сайте. Конкурс продлится 2 недели – до 19 октября.Победители в номинациях «лучший ресторан», лучший бар», лучшее кафе» получат памятные призы и дипломы. Но самое главное, заявляют организаторы конкурса «владимирским предприятиям удастся получить объективные оценки своей работы и обратную связь от потребителей услуг».Проголосовать можноФото сайта http://www.gastromap33.ru/