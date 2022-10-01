Что значит быть сильной и независимой она знает не понаслышке. Купив квартиру в новостройке,...

Что значит "быть сильной и независимой" она знает не понаслышке.Купив квартиру в новостройке, жительница Владимира Евгения Ганишева поняла, лучшее нее ее новое жилье не обустроит никто. И взялась за дрель, шуроповерт и шлифовальную машинку. Ремонт женскими руками - покажем прямо сейчас. И теперь у Евгении увесистый ящик инструментов. Говорит, к нему она сейчас обращается чаще, чем к косметичке. Дел невпроворот. Ремонт в своей новой квартире Женя делает сама. Живет вдвоем с маленьким сыном. Взять всё в свои руки было решено еще во время приемки новостройки. Рабочие не хотели устранять недоделки.Евгения Ганишева, жительница г.Владимира:- С их стороны звучало все смешно: ну и что, что арматура торчит из пола? Какая разница вам? Но так как я собиралась делать ремонт своими силами, самостоятельно, понимала, что где-то нужно найти еще болгарку, чтобы спилить эту арматуру. Или нужно правильно выровнять стену - тоже какие-то особенные способности иметь. У меня этого не было.В итоге у профессионалов хозяйка квартиры заказала только стяжку пола. Электрику, водопровод, полы и стены помог сделать знакомый. В коридоре осталось строительное покрытие - под обои. Попробовала приклеить - не понравилось. И оставила так, покрасив в серый. Под модную сейчас "бетонную" фактуру. В дизайне такой прием реализуется долго и, главное, дорого. А здесь, улыбается Евгения, всего день работы валиком. Он, кстати, был единственным знакомым девушке инструментом. На тот момент.Евгения Ганишева, жительница г.Владимира:-Шлифмашинку мне подарили друзья, зная о моем увлечении. В основном, они меня и снабжают всем. Лобзик подарили они. Благодаря им я смогла врезать плиту варочную на кухне. Шуруповерт, который меня постоянно выручает, тоже подарили они. И вот новый презент - шлифмашинка.Полки и столешницы теперь отшлифованы профессионально. В ванной - одна из них. Задача была - скрыть стиральную машинку.Евгения Ганишева, жительница г.Владимира:-Когда приехала стиральная машина, нужно было ее устанавливать - удивительным образом стиральная машинка выросла на пять сантиметров. Большая ошибка: ничего не измеряйте рулеткой в айфоне. Лучше применять обычную рулетку.Учиться на собственных ошибках девушке приходится постоянно - процесс от этого только интереснее. Правда, и времени уходит больше, улыбается Женя. Но это, пожалуй, единственный минус самостоятельного ремонта. Ведь после повсюду появляется настоящий эксклюзив.Евгения Ганишева, жительница г.Владимира:-Очень долгое время, с момента, как я сюда заехала, у меня стоял съемный шкаф - из Икеи. И он очень мешал. Визуально мешал, раздражал. И вот, здорово. На той неделе я наконец свершила, сделала.Сейчас для хозяйки этой квартиры прикрутить ручки к ящикам - проще простого. Она целиком собирает эти самые ящики, а еще шкафы и столы. Твердость руки, например, при сверлении, конечно, еще приходится тренировать, но такого рода трудности - ерунда, уверена Женя. Каждая законченная полка, прикрученная своими руками вешалка и созданный, казалось бы, из ничего декор - это ее личная победа. В борьбе за уют.Евгения Ганишева, жительница г.Владимира:- Мы шли с ребенком из сада. Я прохожу и вижу - потрясающую, потрясающую палку! Она прям какая-то ровная, со своими изгибами,ну, идеальная! Я прошла мимо. Куда я попрусь сейчас с трехметровой палкой?И сделала три шага и поняла - нет. Я потом не смогу себе этого простить.Евгения Ганишева, жительница г.Владимира:- Я получаю от этого наслаждение, удовольствие. Мне нравится. Мне нравится, что остается еще то, что нужно доделать, то, что еще не сделано.Поначалу Евгения хотела только сэкономить. Но со временем процесс обрел свою философию. После установки деревянных откосов для подоконника, которую планируется начать совсем скоро, девушка задумала выйти за пределы квартиры. В подъезд. Там ей хочется организовать декоративную зону. Разумеется, своими руками.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Вести "Владимир".