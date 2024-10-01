Народные приметы: 1 октября 2024. Не делайте этого на Арину Шиповницу, чтобы отвести внезапную...

Народные приметы: 1 октября 2024. Не делайте этого на Арину Шиповницу, чтобы отвести внезапную бедуВо вторник, 1 октября, отмечается праздник, посвященный святой Ариадне и иконе Божьей Матери «Целительница». Этот день в народном календаре называют Ариной Шиповницей.Мученица Ариадна, или как ее еще называли — Арина, прожила в городе Промиссии во II веке. Город находился в Фригийской области, на территории современной Турции. Ариадна была наложницей старейшины Тертилла, но в конце концов решила отказаться от языческих обрядов и исповедовать веру в Христа публично. После того, как ее тело было истерзано пытками и девушку бросили в темницу, она была освобождена и решила покинуть город. Но погоня была послана за ней. Увидев преследователей, святая Ариадна побежала, моля Бога о защите. Ее молитва была услышана, и в горе открылась расщелина, в которую она скрылась.Что можно делать на Арину Шиповницу:1 октября начинали топить печь и сушить зерно на овинах. С полей убирали последние связки, срезанных колосьев, льна или соломы, а с огородов — урожай.Шиповник активно собирали не только для приготовления пищи, но и для повышения иммунитета и улучшения состояния желудочно-кишечного тракта. Большой популярностью также пользовался чай, приготовленный из листьев и плодов рябины и шиповника.Что не рекомендуется делать 1 октября:Не стоит ругаться, ссориться или сплетничать.Хвастаться и жаловаться также нежелательно, такое поведение может привести к убыткам.Не рекомендуется волноваться и лениться, приглашать гостей или бывать в гостях.Опасно оставлять маленьких детей одних в комнате, поскольку их могут испугать злые духи.Стрижку лучше отложить, так как она может внезапно укоротить вашу жизнь.Не рекомендуется махать в след улетающим журавлям.Приметы на 1 октября:1 октября также известен как День первого зазимья, когда землю покрывает пелена опадающих листьев, природа замирает в ожидании холодов и первого снега.Люди обращали пристальное внимание на время, когда журавли улетали в теплые края. Если это происходило уже в первых числах октября, то заморозки ожидали на Покров Пресвятой Богородицы.Согласно приметам, весна будет солнечной, если и день Арины Шиповницы выдался таким.Если листья с березы не опадут, зима будет теплой. А высокие бурьяны предвещают снежную зиму.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений