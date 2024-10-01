В первую очередь тепло будет включено в больницах, школах, детских садах и других социальных объектах.

7 октября во Владимире начнется отопительный сезон. Постановление об этом подписано мэром города Дмитрием Наумовым. Известно, что все котельные и ТЭЦ города готовы к подаче тепла.Как и положено, в первую очередь тепло будет включено в больницах, школах, детских садах и других социальных объектах.Отметим, что в областной столице 11233 домов, а из этого числа 2662 – многоквартирные. Напомним, ранее мы писали, что