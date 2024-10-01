Актриса театра драмы Анна Лузгина из Владимира получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Свой-2024» в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

Актриса театра драмы Анна Лузгина из Владимира получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Свой-2024» в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. Владимирский драмтеатр впервые участвовал в этом фестивале. Торжество посвящено моноспектаклям и театральным дуэтам – жанрам, максимально полно передающим глубину произведения. От драмтеатра с моноспектаклем «Моя мать – секретарь ангела смерти»