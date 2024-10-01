Обманутые дольщики ЖК «Дуброва парк-2» на улице Никитской во Владимире просят президента Владимира Путина помочь решить многолетний конфликт домостроительства.

Четвертый раз обманутые дольщики жилого комплекса «Дуброва парк-2» на улице Никитской во Владимире просят президента Владимира Путина помочь решить многолетний конфликт домостроительства.Обращения к главе государства владимирцы. О проблеме знают: ей занимаются губернатор Александр Авдеев, региональное правительство, начальник областного УМВД Валерий Медведев и другие первые лица. Но почему-то дело стабильно оказывается в федеральной повестке. В материале восстановил хронологию событий.Вместо новоселья — суды и ипотекиИстория началась еще в 2020 году. Тогда собственники готовились к новоселью, которое должно было состояться в 2021 году. К этому времени компания застройщика Игоря Другова планировала сдать большую часть корпусов ЖК. Но планы не удалось реализовать. Работы встали. И к 2023 году компанию «ИнтерстройВладимир» признали банкротом, хотя директору до конца. Как результатболее 3 000 человек остались без жилья, в которое вложили миллионы. Ответственность за помощь людям перелегла на представителей местных властей.«Губернатор Владимирской области Александр Авдеев прилагает все усилия для решения данной проблемы, но ограниченность региональных бюджетных средств не позволяет осуществить достройку ЖК «Дуброва парк-2» и дома на улице Никитской», – говорится в новом обращении дольщиков от 30.09.2024 года.Сейчас владимирцы просят выделить средства из федерального фонда развития территория для достройки домов во Владимире. До этого пострадавшие просили президента проконтролировать реализацию и сроки решения проблемы. Ситуацию изменило решение местных властей о компенсациях за недострои. С ним оказались согласны не все.«Не хватит даже на первоначальный взнос»С учётом роста цен на рынке недвижимости, выход в виде компенсаций вряд ли приемлем для владельцев новостроек.«Исходя из нормативной правовой базы на текущий момент, восстановление прав дольщиков «ИнтерСтройВладимир» запланировано путём выкупа объекта на торгах. Выкупать объекты планируем поэтапно: те, которые должны были быть введены ранее, – это 1 и 4 корпуса – в 2026 году, 5 корпус – в 2027-м», — рассказал губернатор Александр Авдеев.Ситуацию осложняет то, что у многих дольщиков нет документов, подтверждающих права требования квартиры. Только на их восстановление заложено время до 2025 года. Глава региона уточняет, что в случае необходимости возможны варианты достройки наиболее готового корпуса, а также изъятия у застройщика и его аффилированных лиц подходящие земельные участки для возведения компенсирующего дом и одновременной достройки одного из корпусов. Стоит заметить, что ни у одного из корпусов степень готовности не достигает 80%.А что же остается дольщикам?В настоящее время несостоявшиеся новоселы продолжают ждать разрешения своих жилищных проблем, и это займет отнюдь ни один год. В социальных сетях — печальные рассказы дольщиков. С момента заключения злополучной сделки у людей сильно упал уровень жизни.«Моя семья купила квартиру в 2019 году. Как работник сферы здравоохранения я использовала медицинскую субсидию для улучшения жилищно-коммунальных условий, также взяли ипотеку и вложили свои накопления. И что я имею на сегодняшний день? Квартиры нет, ипотека платится за воздух, а мои условия жизни стали в разы хуже», — поделилась Елена Егорушкина.В тяжелой ситуации оказались многодетные семьи, инвалиды и участники СВО Владимира. Они надеются, что власти на федеральном уровне смогут разобраться с долгостроями.