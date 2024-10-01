Госавтоинспекторы рассказали юным велосипедистам о ПДД, выдали памятки и светоотражающие...

Госавтоинспекторы рассказали юным велосипедистам о ПДД, выдали памятки и светоотражающие наклейкиУлица Зои Космодемьянской. Одно из самых популярных мест для велопрогулок в Коврове. 16 июля 2024 года здесь произошло ДТП с участием 11-летнего велосипедиста. Мальчик решил не спешиваться на зебре, и водитель кроссовера наехал на ребенка.Юлия Демчан, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГАИ МО МВД "Ковровский":- Водитель не успел среагировать на появление велосипедиста на проезжей части. Скорость велосипедистов значительно больше скорости пешеходов, поэтому водитель прокомментировал так, что он не успел среагировать на появление.К счастью, ребенок получил лишь незначительные травмы. Но сам факт роста количества таких ДТП в районе вызвал опасения в местном отделении ГАИ. Пусть в абсолютных величинах цифры незначительны, в процентном соотношении, детей велосипедистов по сравнению с прошлым годом, пострадало в два раза больше. Такая аварийность носит сезонный характер. Рост начинается в апреле и достигает пика в период летних каникул.Алексей Оборин, заместитель командира роты отделения ГАИ МО МВД "Ковровский":- На территории обслуживания госавтоинспекции МО МВД "Ковровский" отмечается рост ДТП с участием водителей велосипедов. А именно несовершеннолетних лиц. В этом году у нас зафиксировано шесть таких происшествий, в прошлом году, за аналогичный период, три таких происшествия. В связи с этим, у нас проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение данного вида происшествий - с участием именно несовершеннолетних лиц. Проводятся рейдовые мероприятия, задействуются у нас мобильные группы, с участием сотрудников по делам несовершеннолетних. Проводятся сплошные проверки, проводятся беседы с несовершеннолетними лицами.Один наряд, прибывший специально из областного центра, дежурил у парка имени Дегтярева. Для всех встречных юных велосипедистов, а также их родителей - небольшая лекция, памятки и светоотражающие элементы.Иван Зайцев, инспектор отдельной специализированной роты ДПС ГАИ Владимирской области:- Здравствуйте, дорогие мамы, здравствуйте дети. У нас сегодня операция - ПДД для велосипедистов. Держите наклейки, чтобы было вас видно.- Спасибо.- Дорогу переходим, всё время с велосипеда слезаем, ходим через пешеходный переход. По дорогам не катаемся, Возраст еще не позволяет. Мама тоже соблюдает ПДД. Детям подает только положительный пример. Счастливого пути вам.- Спасибо.А вот этот юный гонщик на розовом велосипеде хотел проскочить мимо сотрудников ГАИ, но тоже «нарвался» на лекцию и узнал кучу новой полезной информации.- Ты давно катаешься на велосипеде?- Да.- А знаешь ли ты о том, что нужно знать правила дорожного движения?- Да.- А какие ты знаешь правила для велосипедистов? Около пешеходного перехода ты останавливаешься, а дальше что? И слезаешь с велосипеда, верно? Становишься пешеходом, переходишь дорогу по всем правилам. Убеждаешься в безопасности перехода, а потом только пешком пересекаешь проезжую часть. Верно? Вот, мы вручаем тебе памятку с полезной информацией, ты ее себе в карман убери. И световозвращающую такую наклеечку. Её можно приклеить на велосипед, тогда ты будешь ярким велосипедистом, а можно приклеить на рюкзак. И тогда ты будешь ярким пешеходом, когда идешь в школу.Для профилактики сотрудники ГАИ решили охватить и велосипедисток пенсионного возраста, тем более, что они тоже чьи-то бабушки. Здесь с соблюдением правил всё более, чем хорошо...- Ой, вы знаете, как я соблюдаю правила, никогда не перехожу.- Мы видим, вы молодец, вы спешились, переходя через дорогу. Это похвально. Пожалуйста, возьмите памятку. Еще одну внукам, детям передайте.- А правнукам можно?- Правнукам нужно! Давайте еще одну передадим. И всем по наклеечке, чтобы в темное время суток всех было видно.- И детей, и внуков учу, чтобы всегда слазили с велосипеда. Потому что, мало ли чего...Мало ли, кто едет на тебя. Безопасность в первую очередь. Спасибо.- Счастливого пути!Такие рейды в городе мотоциклистов теперь будут проходить регулярно - до снижения аварийной статистики. Велосипеды в Коврове сейчас на пике популярности. И учить юных участников дорожного движения нужно с самого раннего возраста.- И что, нам теперь не кататься, пока не исполнится четырнадцать лет? Где мы с вами можем кататься?- На велодорожках.- По велосипедным дорожкам, а еще?- По тротуару, во дворовых территориях, но желательно не на проезжей части дворовых территорий, на закрытых дворовых территориях.- На детской площадке.Урок ПДД для велосипедистов из начальной школы: появляться на автомобильной дороге они могут пока только в одном случае - пересекая ее пешком по пешеходному переходу. И здесь тоже есть не всегда заметные детям нюансы.- Когда вы спешились, переднее колесо не должно быть на проезжей части даже на пешеходном переходе. Водитель может совершить наезд на это колесо, и вы окажетесь участником авто-аварии. Поэтому мы спешились, повернули колесо, от проезжей части.Помогают сотрудникам ГАИ юные инспекторы движения. В Коврове сейчас 30 отрядов юидовцев - более 330 ребят, которые объясняют младшеклассникам, как вести себя на дороге, и служат для них примером.Дарья Зиновьева, юный инспектор дорожного движения:- Мы объясняем им разные правила, которые должны они соблюдать на дороге, как пешеходы, ну, и вообще, чтобы они были в курсе, как себя правильно вести на проезжей части.Ксения Потехина, юный инспектор дорожного движения:- Мы передаем им свои знания. Они могут потом передавать свои знания. Они будут лучше ориентироваться, не будут нарушать правила.Татьяна Чубунова, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №10(г.Ковров:- Мы очень большое внимание уделяем работе с детьми по безопасности дорожного движения. У нас с первого по одиннадцатый класс существуют специальные занятия. Потому что в своей работе мы считаем, что чем раньше ребенок получит сведения о правилах поведения на улицах города, на дорогах города, - тем меньше будет несчастных случаев. Внутри школы у нас есть специальный кабинет по безопасности дорожного движения, две переносные площадки - переносной перекресток, светофор… То есть достаточно большое количество оборудования, которое мы используем в работе.Большая часть ребят в этой школе, действительно, хорошо знает, как правильно переходить дорогу...Артём Щукин:- Надо спешиться, посмотреть налево, направо. Дойти до середины, посмотреть направо, налево, потом еще раз направо. Потом перешел пешеходный переход, убедился, что заднее колесо не на проезжей части, а если колесо на проезжей части - надо убирать.Со старшеклассниками занятия проводят в автогородке. По достижению 14 лет велосипедисты могут уже передвигаться по дорогам общего пользования, а с 16 - нести административную ответственность за нарушение ПДД. Соответственно, выезжая на дорогу, нужно эти правила знать и быть понятными другим участникам дорожного движения.- Куда я собралась поворачивать?- Направо!- Почему направо-то? Налево! Всем двойки! Всем двойки до единого!Но пара минут и досадные пробелы в знаниях удается устранить. Можно выходить на большую дорогу.Роман Соловьёв, ученик 9 класса:- Вот это вот поворот налево, это тот поворот налево, это поворот направо, это тоже поворот направо. Это знак остановки.- Ты уже по дороге общего пользования ездишь на велике?- Да, иногда.- Насколько тебе комфортно это?- Не очень, я больше предпочитаю кататься по тротуару. Потому что меньше риск, что автомобили рядом, неприятно немножечко.Юлия Демчан, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГАИ МО МВД "Ковровский":- Зачастую, дети, управляя велосипедом, даже не знают, что они являются полноправными участниками дорожного движения, и должны также, как и другие водители соблюдать правила дорожного движения, поэтому мы объясняем правила - для того, чтобы дети не нарушали их и не становились участниками авто-аварий. И хотелось бы отметить, что в 99% случаев, к сожалению, совершающие катания по территории города и района, не обеспечены защитной экипировкой. Но здесь уже вопрос к родителям. И чаще всего велосипедисты страдают, потому что у них нет шлема. В целом, ребята знают правила дорожного движения - вопросы соблюдения ПДД в реальных городских условиях. На площадке они всё сделали правильно, отвечают на вопросы. Но в реальных условиях, в силу своих возрастных особенностей, из-за юношеского максимализма, они не соблюдают правила дорожного движения.Из-за этого же максимализма, тяга к различным экспериментам. Но, что хорошо для гонок по парку, совсем не подходит для движения по городским улицам.- Можно управлять велосипедом, не держась за руль, хотя бы одной рукой. Многие из вас любят трюки показывать, да? Отцепиться от руля руками и ехать вот таким образом. Так можно делать?- Нет...- А скажите, пожалуйста, не держась хотя бы одной рукой, можно ехать, да? Но для чего дали такое правило. Почему можно одной рукой управлять - сели и поехали по всему городу? Правильно, для того, чтобы показать жестом, что вы собираетесь поворачивать налево или направо, что вы собираетесь совершить маневр поворота и решили в этот момент держаться только одной рукой. Всё остальное время вы должны не телефон держать одной рукой, а другой - руль, вы должны за руль держаться двумя руками, и, только в случае подачи вами сигнала "поворот налево" или направо, вы можете держаться за руль только одной рукой.- Скажите, пожалуйста, грузы можно перевозить на велосипедах, К примеру, вас мама отправила в магазин, сказала: «Сынок, у тебя всё равно велосипед, купи десятикилограммовый арбуз, на тебе сетку - положишь арбуз в сетку, повесишь на руль, доедешь до дома». Можно это делать?- Нет!- Если только вы не являетесь пешеходом, который на велосипеде перевозит этот груз. А груз может выступать больше, чем на полметра за габариты вашего велосипеда по длине и ширине?- Нет.- То есть если вам папа говорит «Давай-ка мы перевезем двухметровую балку на велосипеде», при этом выступает этот груз более, чем на полметра, мы отказываемся от такой поездки, верно?Но и, конечно, уважать велосипедистов на дороге должны и водители автомобилей, которые иногда не считают их полноценными участниками дорожного движения. Нужно помнить о них и всегда быть готовыми к неожиданностям.Юлия Демчан, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГАИ МО МВД "Ковровский":- Водителям следует быть предельно внимательными и осторожными, как при движении по оживленным улицам, так и при проезде дворовых территорий. Дети в силу своих возрастных особенностей не в полной мере понимают опасность нарушений правил дорожного движения, катаясь на велосипеде. Поэтому могут появиться на проезжей части неожиданно для водителей.Сотрудники ГАИ подчеркивают: прежде чем разрешить ребенку самостоятельные велосипедные прогулки, разъясните ему требования ПДД и просто элементарные правила безопасности на дороге, а лучше - покажите на собственном примере. До закрытия велосипедного сезона в 33 регионе минимум — месяц, и нужно позаботиться о том, чтобы он обошелся без детских жертв.