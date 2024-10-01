Госавтоинспекторы рассказали юным велосипедистам о ПДД, выдали памятки и светоотражающие...
Госавтоинспекторы рассказали юным велосипедистам о ПДД, выдали памятки и светоотражающие наклейки
Улица Зои Космодемьянской. Одно из самых популярных мест для велопрогулок в Коврове. 16 июля 2024 года здесь произошло ДТП с участием 11-летнего велосипедиста. Мальчик решил не спешиваться на зебре, и водитель кроссовера наехал на ребенка.
Юлия Демчан, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГАИ МО МВД "Ковровский":
- Водитель не успел среагировать на появление велосипедиста на проезжей части. Скорость велосипедистов значительно больше скорости пешеходов, поэтому водитель прокомментировал так, что он не успел среагировать на появление.
К счастью, ребенок получил лишь незначительные травмы. Но сам факт роста количества таких ДТП в районе вызвал опасения в местном отделении ГАИ. Пусть в абсолютных величинах цифры незначительны, в процентном соотношении, детей велосипедистов по сравнению с прошлым годом, пострадало в два раза больше. Такая аварийность носит сезонный характер. Рост начинается в апреле и достигает пика в период летних каникул.
Алексей Оборин, заместитель командира роты отделения ГАИ МО МВД "Ковровский":
- На территории обслуживания госавтоинспекции МО МВД "Ковровский" отмечается рост ДТП с участием водителей велосипедов. А именно несовершеннолетних лиц. В этом году у нас зафиксировано шесть таких происшествий, в прошлом году, за аналогичный период, три таких происшествия. В связи с этим, у нас проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение данного вида происшествий - с участием именно несовершеннолетних лиц. Проводятся рейдовые мероприятия, задействуются у нас мобильные группы, с участием сотрудников по делам несовершеннолетних. Проводятся сплошные проверки, проводятся беседы с несовершеннолетними лицами.
Один наряд, прибывший специально из областного центра, дежурил у парка имени Дегтярева. Для всех встречных юных велосипедистов, а также их родителей - небольшая лекция, памятки и светоотражающие элементы.
Иван Зайцев, инспектор отдельной специализированной роты ДПС ГАИ Владимирской области:
- Здравствуйте, дорогие мамы, здравствуйте дети. У нас сегодня операция - ПДД для велосипедистов. Держите наклейки, чтобы было вас видно.
- Спасибо.
- Дорогу переходим, всё время с велосипеда слезаем, ходим через пешеходный переход. По дорогам не катаемся, Возраст еще не позволяет. Мама тоже соблюдает ПДД. Детям подает только положительный пример. Счастливого пути вам.
- Спасибо.
А вот этот юный гонщик на розовом велосипеде хотел проскочить мимо сотрудников ГАИ, но тоже «нарвался» на лекцию и узнал кучу новой полезной информации.
- Ты давно катаешься на велосипеде?
- Да.
- А знаешь ли ты о том, что нужно знать правила дорожного движения?
- Да.
- А какие ты знаешь правила для велосипедистов? Около пешеходного перехода ты останавливаешься, а дальше что? И слезаешь с велосипеда, верно? Становишься пешеходом, переходишь дорогу по всем правилам. Убеждаешься в безопасности перехода, а потом только пешком пересекаешь проезжую часть. Верно? Вот, мы вручаем тебе памятку с полезной информацией, ты ее себе в карман убери. И световозвращающую такую наклеечку. Её можно приклеить на велосипед, тогда ты будешь ярким велосипедистом, а можно приклеить на рюкзак. И тогда ты будешь ярким пешеходом, когда идешь в школу.
Для профилактики сотрудники ГАИ решили охватить и велосипедисток пенсионного возраста, тем более, что они тоже чьи-то бабушки. Здесь с соблюдением правил всё более, чем хорошо...
- Ой, вы знаете, как я соблюдаю правила, никогда не перехожу.
- Мы видим, вы молодец, вы спешились, переходя через дорогу. Это похвально. Пожалуйста, возьмите памятку. Еще одну внукам, детям передайте.
- А правнукам можно?
- Правнукам нужно! Давайте еще одну передадим. И всем по наклеечке, чтобы в темное время суток всех было видно.
- И детей, и внуков учу, чтобы всегда слазили с велосипеда. Потому что, мало ли чего...Мало ли, кто едет на тебя. Безопасность в первую очередь. Спасибо.
- Счастливого пути!
Такие рейды в городе мотоциклистов теперь будут проходить регулярно - до снижения аварийной статистики. Велосипеды в Коврове сейчас на пике популярности. И учить юных участников дорожного движения нужно с самого раннего возраста.
- И что, нам теперь не кататься, пока не исполнится четырнадцать лет? Где мы с вами можем кататься?
- На велодорожках.
- По велосипедным дорожкам, а еще?
- По тротуару, во дворовых территориях, но желательно не на проезжей части дворовых территорий, на закрытых дворовых территориях.
- На детской площадке.
Урок ПДД для велосипедистов из начальной школы: появляться на автомобильной дороге они могут пока только в одном случае - пересекая ее пешком по пешеходному переходу. И здесь тоже есть не всегда заметные детям нюансы.
- Когда вы спешились, переднее колесо не должно быть на проезжей части даже на пешеходном переходе. Водитель может совершить наезд на это колесо, и вы окажетесь участником авто-аварии. Поэтому мы спешились, повернули колесо, от проезжей части.
Помогают сотрудникам ГАИ юные инспекторы движения. В Коврове сейчас 30 отрядов юидовцев - более 330 ребят, которые объясняют младшеклассникам, как вести себя на дороге, и служат для них примером.
Дарья Зиновьева, юный инспектор дорожного движения:
- Мы объясняем им разные правила, которые должны они соблюдать на дороге, как пешеходы, ну, и вообще, чтобы они были в курсе, как себя правильно вести на проезжей части.
Ксения Потехина, юный инспектор дорожного движения:
- Мы передаем им свои знания. Они могут потом передавать свои знания. Они будут лучше ориентироваться, не будут нарушать правила.
Татьяна Чубунова, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №10(г.Ковров:
- Мы очень большое внимание уделяем работе с детьми по безопасности дорожного движения. У нас с первого по одиннадцатый класс существуют специальные занятия. Потому что в своей работе мы считаем, что чем раньше ребенок получит сведения о правилах поведения на улицах города, на дорогах города, - тем меньше будет несчастных случаев. Внутри школы у нас есть специальный кабинет по безопасности дорожного движения, две переносные площадки - переносной перекресток, светофор… То есть достаточно большое количество оборудования, которое мы используем в работе.
Большая часть ребят в этой школе, действительно, хорошо знает, как правильно переходить дорогу...
Артём Щукин:
- Надо спешиться, посмотреть налево, направо. Дойти до середины, посмотреть направо, налево, потом еще раз направо. Потом перешел пешеходный переход, убедился, что заднее колесо не на проезжей части, а если колесо на проезжей части - надо убирать.
Со старшеклассниками занятия проводят в автогородке. По достижению 14 лет велосипедисты могут уже передвигаться по дорогам общего пользования, а с 16 - нести административную ответственность за нарушение ПДД. Соответственно, выезжая на дорогу, нужно эти правила знать и быть понятными другим участникам дорожного движения.
- Куда я собралась поворачивать?
- Направо!
- Почему направо-то? Налево! Всем двойки! Всем двойки до единого!
Но пара минут и досадные пробелы в знаниях удается устранить. Можно выходить на большую дорогу.
Роман Соловьёв, ученик 9 класса:
- Вот это вот поворот налево, это тот поворот налево, это поворот направо, это тоже поворот направо. Это знак остановки.
- Ты уже по дороге общего пользования ездишь на велике?
- Да, иногда.
- Насколько тебе комфортно это?
- Не очень, я больше предпочитаю кататься по тротуару. Потому что меньше риск, что автомобили рядом, неприятно немножечко.
Юлия Демчан, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГАИ МО МВД "Ковровский":
- Зачастую, дети, управляя велосипедом, даже не знают, что они являются полноправными участниками дорожного движения, и должны также, как и другие водители соблюдать правила дорожного движения, поэтому мы объясняем правила - для того, чтобы дети не нарушали их и не становились участниками авто-аварий. И хотелось бы отметить, что в 99% случаев, к сожалению, совершающие катания по территории города и района, не обеспечены защитной экипировкой. Но здесь уже вопрос к родителям. И чаще всего велосипедисты страдают, потому что у них нет шлема. В целом, ребята знают правила дорожного движения - вопросы соблюдения ПДД в реальных городских условиях. На площадке они всё сделали правильно, отвечают на вопросы. Но в реальных условиях, в силу своих возрастных особенностей, из-за юношеского максимализма, они не соблюдают правила дорожного движения.
Из-за этого же максимализма, тяга к различным экспериментам. Но, что хорошо для гонок по парку, совсем не подходит для движения по городским улицам.
- Можно управлять велосипедом, не держась за руль, хотя бы одной рукой. Многие из вас любят трюки показывать, да? Отцепиться от руля руками и ехать вот таким образом. Так можно делать?
- Нет...
- А скажите, пожалуйста, не держась хотя бы одной рукой, можно ехать, да? Но для чего дали такое правило. Почему можно одной рукой управлять - сели и поехали по всему городу? Правильно, для того, чтобы показать жестом, что вы собираетесь поворачивать налево или направо, что вы собираетесь совершить маневр поворота и решили в этот момент держаться только одной рукой. Всё остальное время вы должны не телефон держать одной рукой, а другой - руль, вы должны за руль держаться двумя руками, и, только в случае подачи вами сигнала "поворот налево" или направо, вы можете держаться за руль только одной рукой.
- Скажите, пожалуйста, грузы можно перевозить на велосипедах, К примеру, вас мама отправила в магазин, сказала: «Сынок, у тебя всё равно велосипед, купи десятикилограммовый арбуз, на тебе сетку - положишь арбуз в сетку, повесишь на руль, доедешь до дома». Можно это делать?
- Нет!
- Если только вы не являетесь пешеходом, который на велосипеде перевозит этот груз. А груз может выступать больше, чем на полметра за габариты вашего велосипеда по длине и ширине?
- Нет.
- То есть если вам папа говорит «Давай-ка мы перевезем двухметровую балку на велосипеде», при этом выступает этот груз более, чем на полметра, мы отказываемся от такой поездки, верно?
Но и, конечно, уважать велосипедистов на дороге должны и водители автомобилей, которые иногда не считают их полноценными участниками дорожного движения. Нужно помнить о них и всегда быть готовыми к неожиданностям.
Юлия Демчан, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГАИ МО МВД "Ковровский":
- Водителям следует быть предельно внимательными и осторожными, как при движении по оживленным улицам, так и при проезде дворовых территорий. Дети в силу своих возрастных особенностей не в полной мере понимают опасность нарушений правил дорожного движения, катаясь на велосипеде. Поэтому могут появиться на проезжей части неожиданно для водителей.
Сотрудники ГАИ подчеркивают: прежде чем разрешить ребенку самостоятельные велосипедные прогулки, разъясните ему требования ПДД и просто элементарные правила безопасности на дороге, а лучше - покажите на собственном примере. До закрытия велосипедного сезона в 33 регионе минимум — месяц, и нужно позаботиться о том, чтобы он обошелся без детских жертв.