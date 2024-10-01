Анастасия Костенко оказалась в центре внимания после того, как налоговая заблокировала ее счета. Несмотря на финансовые трудности, модель не теряет оптимизма и активно занимается ремонтом нового особняка, который стал подарком от мужа.

Анастасия Костенко оказалась в центре внимания после того, как налоговая заблокировала ее счета. Несмотря на финансовые трудности, модель не теряет оптимизма и активно занимается ремонтом нового особняка, который стал подарком от мужа.Особняк находится на Новой Риге и требует значительных вложений для отделки. Костенко решила, что будет заниматься ремонтом самостоятельно, что стало неожиданностью для многих её поклонников.В своем блоге она поделилась, что при выборе дома предпочла черновой вариант, несмотря на сопротивление супруга. "Дима был против, но я настояла на своем", — рассказала она, добавив, что у нее есть четкое видение того, как должен выглядеть будущий дом.Сейчас Анастасия работает с дизайнером и уже начала отделку. На участке высажены туи, что придает территории ухоженный вид. Однако не все пользователи Сети поддерживают ее выбор. Многие комментаторы выражают недоумение по поводу отсутствия помощи со стороны Тарасова. "Как можно оставлять жену с четырьмя детьми одну с ремонтом?", — пишут они.Несмотря на критику, Костенко уверена в своих силах. Она отметила, что у нее есть команда профессионалов, которая поможет создать уютное пространство для всей семьи. "Каждый день я контролирую процесс ремонта. Мы решили объединить кухню с гостиной и сделать пять спален", — поделилась планами Анастасия.Тем не менее, финансовые проблемы не покидают звезду. Долг перед налоговой составляет более миллиона рублей, и счета заблокированы. Костенко утверждает, что разбирательства продолжаются и ситуация требует времени для разрешения. Она выразила недовольство тем, что информация о ее проблемах стала достоянием общественности. "Это личное дело, и я не понимаю, почему это обсуждается в СМИ", — подчеркнула она.