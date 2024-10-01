Мощная вспышка на Солнце: когда прогнозируется сильный геошторм? В ночь на 1 октября 2024 года на...

Мощная вспышка на Солнце: когда прогнозируется сильный геошторм?В ночь на 1 октября 2024 года на Солнце произошла мощная вспышка. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).По данным Института, 1 октября в 02:59 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3942 (S18E30) была зарегистрирована вспышка M7.7, которая длилась 39 минут.Мощность рентгеновского излучения солнечных вспышек делится на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. Каждый последующий класс увеличивает мощность в 10 раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.Согласно мониторингу космической погоды ИПГ, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу земли за последние сутки повышался до R2 (умеренный) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремальный).Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой могут провоцировать магнитные бури, достигая Земли.Ждать ли магнитные бури?В первый день октября, ночью возможна слабая геомагнитная активность с силой в 2 балла. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вероятность магнитной бури сегодня составляет 5%, а сильного магнитного шторма — всего 1%.Индекс вспышечной активности остается в желтой зоне.Следующего всплеска геомагнитной активности стоит ждать не раньше 5 октября — в этот день К-индекс может вырасти до 4 баллов, то есть показателя, приближенного к слабой магнитной буре. А сильный геошторм, предварительно, должен накрыть Землю 11 и 12 октября.Но прогноз может еще изменится, как в лучшую, так и в худшую сторону.Специалисты отмечают, что обезопасить себя от недомоганий во время магнитных бурь не так сложно. Рекомендуется соблюдать режим отдыха и работы, правильно распределять нагрузку и избегать стрессовых ситуаций.Фото: https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/, Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН