Мука от компании «Владимирский хлеб» – лучшая в России. Организация показала продукцию на XVI съезде мукомольных и крупяных предприятий страны, XXII Международной бизнес-конференции

Мука от компании «Владимирский хлеб» – лучшая в России. Организация показала продукцию на XVI съезде мукомольных и крупяных предприятий страны, XXII Международной бизнес-конференции «МЕЛЬНИЦА-2024» и XIV Всероссийском смотре качества муки и крупы. Мероприятия прошли в Москве с 26 по 28 сентября, рассказал губернатор Владимирской области в соцсетях. Владимирская мука высшего сорта и ржано-обдирная мука получили