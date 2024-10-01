Неожиданный поворот: во Владимире рейд по нетрезвым водителям обернулся погоней Двадцать...

"Неожиданный поворот": во Владимире рейд по нетрезвым водителям обернулся погонейДвадцать протоколов (и это только на одного автовладельца) составили инспекторы ДПС в ходе рейда по нетрезвым водителям. Нарушитель устроил гонки по ночному Владимиру, но был пойман. Все подробности - у Арины Бельчицкой.Развязка с М12 у Энергетика. Поздний вечер. Патрульные машины ДПС "берут в коробочку" подозрительные жигули. На требование остановиться водитель не реагирует. Зато перед каждым маневром включает поворотник. Догнав его, полицейские выяснят: 19-летний молодой человек за рулем без прав и с признаками опьянения. На нарушителя составят 21 протокол. В том числе - за отказ от медосвидетельствования.А это уже "пекинка" в черте Владимира. Такси не едет - летит - по трассе и врезается - сначала в отбойник, и тут же - в попутную легковушку.- Машина ушла, я не заметил следующую...Чрезвычайно уверенный - на дороге и в себе - водитель до последнего пытался убедить инспекторов, что не принял на грудь ни грамма. И даже согласился пройти экспертизу...- Я трезвый.- Вы абсолютно трезвый?- Я абсолютно трезвый!Но алкотестер не обманешь. На выдохе - 0.9 промилле. Алкоголя в крови в 6 раз выше нормы. За это ему грозит штраф и лишение прав сроком до двух лет. По данным ГАИ, только с начала года по вине нетрезвых водителей в регионе произошло 17 ДТП, в которых погибли два человека и свыше 20 получили различные травмы.Алёна Бусько, старший инспектор отделения по пропаганде Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, майор полиции:- Подобные рейды проходят на территории города Владимира на постоянной основе. Но, прежде чем выехать в рейд, анализируется ДТП с участием нетрезвых водителей, соответственно, определяются дни недели и часы, наиболее удобные для проведения данных мероприятий. В основном - это пятница и выходные дни.При выявлении водителя с признаками опьянения составляется акт медицинского освидетельствования, транспортное средство изымается. Автолюбителю грозит штраф - 30 тысяч рублей и лишение прав, сроком до 2 лет. В повторном случае - штраф кратно возрастает, и, вслед за правами, водитель вполне может лишиться свободы.Арина Бельчицкая, Евгений Калинин, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".