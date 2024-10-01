«Одна лыжня»: спортивная семья Плотниковых из Радужного вдохновляет своими достижениями Каждая...

«Одна лыжня»: спортивная семья Плотниковых из Радужного вдохновляет своими достижениямиКаждая спортивная семья уникальна, интересна и вдохновляет своим личным примером. И сегодня мы хотим познакомить вас с яркой и спортивной семьей Плотниковых из города Радужный.Заниматься лыжным спортом можно не только зимой, но и в любое другое время года. Единственное отличие - это отсутствие снега. Спортсмены тренируются на специальных лыжероллерах.Ирина Плотникова - тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы г. Радужный:- Существует такое ошибочное мнение, что лыжники, в основном, тренируются, катаются зимой на лыжах, но на самом деле у нас основная подготовка идет, как раз, в летний период, осенний, весенний - межсезонье. Также ребята у нас ездят на спортивные сборы, то есть - вся основная базовая подготовка происходит летом.Ирина на лыжах с самого детства. Когда она училась в 4 классе, к ним в школу пришел тренер и предложил попробовать себя в лыжных гонках. Именно он и привил ей любовь к этому виду спорта, теперь Ирина уже сама передает ребятам свои знанияАлина Прокопова:- Она научила меня кататься коньком, всегда мне помогала, исправляла мои ошибки.… Она отличный тренер и может научить всему, чему захочет.Лыжный спорт не только помогает поддерживать хорошую физическую форму, но иногда и создает целые семьи. Муж Ирины, тоже лыжник. За плечами обоих спортсменов множество соревнований, но самыми важными для себя они считают Чемпионат России 2012 года в Сыктывкаре. Ведь именно на нем они познакомились. С тех пор у них на двоих - одна лыжняВладимир Плотников - спортсмен:- С лыжных гонок еще в детстве. Мама меня отвела на секцию лыжных гонок, и там вот пошло-поехало, в принципе, очень хорошо получалось, и дальше уже - во взрослой жизни. То есть непрофессионально, но в качестве хобби мы занимаемся.Ирина и Владимир - постоянные участники кросс-триатлонов, массовых забегов, ультра-трейлов. Спорт стал образом жизни для каждого члена семьи.У Плотниковых - трое детей. Старшие тоже разделяют увлечение родителей. Тренируются все вместе, и вместе участвуют в забегах. Планируют познакомить с лыжами и младшую - в свое время. Сейчас спортивная семья готовится к новым соревнованиям.Федор Лалакин, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».