Рифат Сабитов отметил, что 30-летие домена .RU является знаковым событием для всей страны 30...

Рифат Сабитов отметил, что 30-летие домена .RU является знаковым событием для всей страны30 сентября 2024 года в Общественной палате Российской Федерации состоялась торжественная церемония гашения юбилейной открытки к 30-летию национального домена .RU.Церемония была приурочена к ежегодно отмечаемому 30 сентября Дню интернета в России.В юбилейный для домена .RU год были выпущены специальные почтовые открытки. Это памятные карточки трёх видов с иллюстрациями, отражающими роль национального домена в жизни страны и её граждан: обеспечение безопасности и доступности сервисов государственных и муниципальных услуг, а также востребованных россиянами онлайн-платформ. Для гашения открытки «Домен .RU — 30 лет безопасного пространства российского интернета» был изготовлен специальный сувенирный штемпель.В церемонии гашения приняли участие Рифат Сабитов — заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, Эльдар Гайфутдинов — заместитель начальника Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента РФ. Вел церемонию директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.Рифат Сабитов в своем выступлении отметил, что памятные почтовые карточки выпускаются только в честь знаковых для всей страны событий, и 30-летие домена .RU, безусловно, является таковым.«Национальные домены — важная часть обеспечения технологического суверенитета России, и мы все вместе работаем над дальнейшим развитием Рунета, его доступностью и безопасностью для всех пользователей», — сказал Эльдар Гайфутдинов.«Мы уже не в первый раз проводим церемонию гашения почтовых знаков: в 2015 году к регистрации пятимиллионного доменного имени в зоне .RU была выпущена карточка «5 000 000 доменных имен .RU», а в 2019 году в честь 25-летия домена .RU появилась юбилейная почтовая марка. Это стало доброй традицией, и новую почтовую карточку мы выпускаем к 30-летию домена .RU — причем теперь мы акцентировали внимание на том, как наш домен участвует в жизни общества и помогает развиваться цифровой экономике», — сказал директор КЦ Андрей Воробьев.СправочноСегодня домен .RU является одним из крупнейших в мире — в нем зарегистрировано более 5,8 миллионов имен. Он занимает 5 место среди всех национальных доменов, и каждый месяц в нем регистрируется около 150 тысяч новых имен. В 2023 году .RU вырос сразу на 10,3% и стал безусловным лидером роста среди всех национальных доменов.О Координационном центре доменов .RU/.РФКоординационный центр доменов .RU/.РФ выполняет функции национальной регистратуры и обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.Миссия Координационного центра — обеспечивать развитие интернета в России в интересах национального и мирового интернет-сообществ. Сайты центра: https://cctld.ru и https://кц.рфИсточник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/199886