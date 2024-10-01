Сетевой обзор: кто мешает спать жителям Доброго, и как прошла встреча донора и пациента спустя...

"Сетевой обзор": кто мешает спать жителям Доброго, и как прошла встреча донора и пациента спустя два года?Ну а что на этой неделе жители региона поймали в свои соцсети - узнаем у Марии Рябовой. Впереди сетевой обзор.Кто мешает спать жителям Доброго, донор и пациент - встреча спустя два года и юный "Шаман " в Юрьеве-Польском. Что интересного обсуждали владимирцы в соцсетях? Сейчас расскажем.1. Город засыпает, просыпаются...Дрифтеры и автомеломаны. Жители Владимира негодуют по поводу ночных вечеринок на парковке у гипермаркета в Добром.- Третий час ночи. Полицию вызвала, люди нарушают общественный порядок.А вот так по ночам выглядит стадион в Покрове. Не видно ни зги. Подписчики жалуются: руководство экономит электроэнергию, чтобы днем заряжать свои электромобили. И прилагают фото "Теслы", которая "пришвартовалась" у административного здания.2. Донор из Мурома встретился с женщиной, которую помог спасти.У Ольги Марковой из Сыктывкара - редкое заболевание, девушке требовалась пересадка костного мозга. Первая прошла неудачно, но Ольга нашла своего спасителя. Клетки Сергея Дурягина ей подошли.Спустя 2 года, 21 сентября, во Всемирный день костного мозга в Москве Сергей и Ольга встретились и крепко обнялись.3. Про стопам Шамана: молодой артист Богдан Шабанов снял клип в Юрьеве-Польском. Парень исполнил композицию "Пела песню мне". Комментаторы творческий порыв оценили.- Пела песню мама мне, о малиновой заре, о лазурных небесах, о несбыточных мечтах...4. Куда ставить-то? Вопрошают владимирские автомобилисты. В центре Владимира стало негде оставить машину.Часть платной стоянки за торговыми рядами временно закрыли на ремонт, а на оставшейся "умельцы" умудряются занять одновременно сразу 2 места. Комментаторы считают, что надо бы брать с таких горе-водителей двойной тариф.- Передали, что, заминировали, короче, вот там вот стоят МЧС...5. Спокойствие, только спокойствие. Ковровчан напугали звонком о минировании подземной парковки в крупном торговом центре. Посетители не растерялись и быстро покинули здание. Сообщение оказалось ложным, звонившего уже ищут.6. Ну, и, напоследок, фотокарточки и видео этой недели.Эстетичными кадрами первых заморозков на Боголюбовском лугу поделился фотограф Владимир Чукарев. Последний сентябрьский рассвет, и лучи уходящего тепла поймала Светлана Самиева.В Фатьяновском парке в Вязниках застали за обедом вот таких рыжих красавиц белочек.И в финале - закат на суздальской Каменке из паблика "Золотое Кольцо России". Иногда кажется, что для древнего города мы все - просто гости из будущего.Таким получился наш сетевой обзор. Присылайте свои фото и видео в редакцию "Вестей" и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте.