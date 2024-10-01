Смотрите Вести в 14:30: итоги выездного заседания Правительства в Петушинском районе Районный...

Смотрите "Вести" в 14:30: итоги выездного заседания Правительства в Петушинском районеРайонный вектор- От строительства школы в Покрове до возрождения усадьбы Воронцовых Дашковых. Итоги выездного заседания Правительства в Петушинском районе.Посвящение "Сёстрам"- Истории женщин, которые среди нас. Истории мужчин, которые сильнее самих себя. Премьера документального спектакля "Сестры" во Владимире.#Всейсемьей- Всей семьей. Как разделить не только дистанцию, но и судьбу? Спортивная семья Плотниковых из Радужного - о секрете счастья и побед.