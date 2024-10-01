Состязания, которые объединили спорт и туризм: впервые во Владимире прошёл культурный забег...

Состязания, которые объединили спорт и туризм: впервые во Владимире прошёл культурный забег РУТССтартовали участники из разных городов в историческом ядре, на Спасском холме. О тех, кто бежит и за здоровьем, и за новыми впечатлениями - в нашем репортаже.Давай бегом по городу! Но прежде - разминка. На Спасском холме - участники забега РУТС разогреваются, чтобы потом "ловить впечатления". Это не состязания на скорость, а знакомство с историей в беговом формате. "Бежать" по Владимиру решили гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани, Ярослава, Тюмени и даже Камчатки.- Приехали к вам из Нижнего Новгорода специально, чтобы пробежать этот трейл!Супруги Алёна и Алексей - из Владимира. Тоже решили поддержать новый формат.Алёна Головочёсова, участница забега:- Движение, не застой организма. Обязательно нужно двигаться, бегать, заниматься каким-то другим видом спорта, что нравится.Алексей Головочёсов, участник забега:- К спорту пришёл сначала ребёнок. Он первый поучаствовал во владимирском марафоне в том году, вдохновился, понравился бег ему. И мы с мужем тоже решили начать бегать.Бег с "культурной начинкой". Так говорят о серии забегов РУТС. Сергей Соловьев - коренной владимирец, профессиональный спортсмен и сооснователь платформы "Мой фитнес". РУТС в областной столице - впервые.Сергей Соловьёв, сооснователь платформы "Мойфитнес.рф":- Самое главное - вовлечь людей в здоровый образ жизни. Дать им новую мотивацию. Не нагружать их какими-то результатами, соревновательным эффектом. А сделать просто праздник спорта, который позволит им почувствовать себя в этом большом сообществе и получить удовольствие от красот, и от всей этой атмосферы.Участников забега приветствовал заместитель губернатора Владимир Куимов. Регион присоединяется не только к РУТС - Russian Urban Trail Series, но и проекту "Лига городов". Мотивация бежать - отличная.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Сейчас у нас все города Владимирской области распределены в специальные группы, которые будут соревноваться между собой. А это значит, что Правительство Владимирской области дополнительно таким городам-победителям в проекте "Мой фитнес" выделит софинансирование на строительство спортивных площадок, плоскостных сооружений и иных решений...Наталья Фёдорова, министр физкультуры и спорта Владимирской области:- Это не просто забег, полумарафон, и еще какие-то дистанции. Это возможность познакомиться с нашей культурой. И эта фишка как раз и привлекает очень много туристов участвовать именно в таких забегах.Во время забега участники преодолели 2 дистанции: малый круг - протяженностью около 5 километров; и большой - 10 километров. Маршрут прошёл по паркам и скверам Владимира и его главным достопримечательностям. Каждый из участников мог скачать аудиогид. Во Владимире его "голосами" стали министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина и актёр театра и кино Александр Аладышев. Под "аудиогид" бежала и жительница Владимира - Ирина Борисова.- Сегодня Дмитриевский собор не является действующим храмом. И находится в ведении федерального Владимиро-Суздальского музея-заповедника...Сегодня проект РУТС объединил уже 7 городов страны. Во Владимире в необычном забеге финишировали около тысячи человек.Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".