Москва – очень кинематографичный город. Его улицы, площади, дома, парки и храмы часто попадают в кадр. Попробуйте угадать советский фильм по достопримечательности, которую зафиксировал на пленке оператор.
Москва – очень кинематографичный город. Его улицы, площади, дома, парки и храмы часто попадают в кадр. Попробуйте угадать советский фильм по достопримечательности, которую зафиксировал на пленке оператор.
1. Героиня этой ленты идет на фоне Большого Московского цирка на проспекте Вернадского и главного здания МГУ.
А – "Карнавал";
Б – "Артистка из Грибова";
В – "Самая обаятельная и привлекательная".
2. Из окна главного героя картины и в некоторых других ее сценах видна церковь Архангела Михаила в Тропареве, построенная еще в конце XVII века.
А – "Гараж";
Б – "Ирония судьбы, или с Легким паром!";
В – "Я шагаю по Москве".
3. Героиня приезжает на Каланчевскую площадь (Площадь Трех вокзалов), на которой стоит гостиница "Ленинградская".
А – "Три тополя на Плющихе";
Б – "Берегись автомобиля";
В – "Чародеи".
4. Почти в самый разгар съемок этого фильма 25 сентября 1976 года в Москве выпал неожиданно снег. Режиссер поспешил запечатлеть Исторический музей и здание Арсенала под белым покровом.
А – "Служебный роман";
Б – "Осенний марафон";
В – "Мама".
5. Героине назначили свидание у здания, которое было построено в 1965—1981 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина для размещения Совмина РСФСР и Президиума Верховного Совета. Сегодня это Дом правительства Российской Федерации.
А – "Зависть богов";
Б – "Москва слезам не верит";
В – "Ширли-мырли".
6. ГУМ – главный магазин страны – расположен на Красной площади. Именно там и встречаются герои картины.
А – "Застава Ильича";
Б – "Когда деревья были большими";
В – "Я шагаю по Москве".
7. Герой это картины сидит в ресторане гостиницы "Россия", которая была на месте нынешнего парка "Зарядье". Из панорамных окон открывался вид на Кремль и Васильевский спуск.
А – "Мимино";
Б – "Кин-дза-дза!"
В – "Старики-разбойники"
8. Героиня идет по Смоленской набережной, за ней виден Бородинский мост.
А – "В шесть часов вечера после войны";
Б – "Офицеры".
В – "Приходите завтра".
ОТВЕТЫ
1 – А – "Карнавал";
2 – Б – "Ирония судьбы, или с Легким паром!";
3 – А – "Три тополя на Плющихе";
4 – А – "Служебный роман";
5 – Б – "Москва слезам не верит";
6 – В – "Я шагаю по Москве".
7 – А – "Мимино";
8 – В – "Приходите завтра".