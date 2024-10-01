Москва – очень кинематографичный город. Его улицы, площади, дома, парки и храмы часто попадают в кадр. Попробуйте угадать советский фильм по достопримечательности, которую зафиксировал на пленке оператор.

Москва – очень кинематографичный город. Его улицы, площади, дома, парки и храмы часто попадают в кадр. Попробуйте угадать советский фильм по достопримечательности, которую зафиксировал на пленке оператор.1. Героиня этой ленты идет на фоне Большого Московского цирка на проспекте Вернадского и главного здания МГУ.А – "Карнавал";Б – "Артистка из Грибова";В – "Самая обаятельная и привлекательная".2. Из окна главного героя картины и в некоторых других ее сценах видна церковь Архангела Михаила в Тропареве, построенная еще в конце XVII века.А – "Гараж";Б – "Ирония судьбы, или с Легким паром!";В – "Я шагаю по Москве".3. Героиня приезжает на Каланчевскую площадь (Площадь Трех вокзалов), на которой стоит гостиница "Ленинградская".А – "Три тополя на Плющихе";Б – "Берегись автомобиля";В – "Чародеи".4. Почти в самый разгар съемок этого фильма 25 сентября 1976 года в Москве выпал неожиданно снег. Режиссер поспешил запечатлеть Исторический музей и здание Арсенала под белым покровом.А – "Служебный роман";Б – "Осенний марафон";В – "Мама".5. Героине назначили свидание у здания, которое было построено в 1965—1981 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина для размещения Совмина РСФСР и Президиума Верховного Совета. Сегодня это Дом правительства Российской Федерации.А – "Зависть богов";Б – "Москва слезам не верит";В – "Ширли-мырли".6. ГУМ – главный магазин страны – расположен на Красной площади. Именно там и встречаются герои картины.А – "Застава Ильича";Б – "Когда деревья были большими";В – "Я шагаю по Москве".7. Герой это картины сидит в ресторане гостиницы "Россия", которая была на месте нынешнего парка "Зарядье". Из панорамных окон открывался вид на Кремль и Васильевский спуск.А – "Мимино";Б – "Кин-дза-дза!"В – "Старики-разбойники"8. Героиня идет по Смоленской набережной, за ней виден Бородинский мост.А – "В шесть часов вечера после войны";Б – "Офицеры".В – "Приходите завтра".ОТВЕТЫ1 – А – "Карнавал";2 – Б – "Ирония судьбы, или с Легким паром!";3 – А – "Три тополя на Плющихе";4 – А – "Служебный роман";5 – Б – "Москва слезам не верит";6 – В – "Я шагаю по Москве".7 – А – "Мимино";8 – В – "Приходите завтра".