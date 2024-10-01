Проект также предусматривает адаптацию территории для приема гостей.

В селе Андреевское Петушинского района Владимирской области планируют благоустроить пустующую усадьбу Воронцовых-Дашковых. Она не использовалась с 2012 года. Губернатор Александр Авдеев сообщил о планах по реставрации здания и приведению в порядок паркового хозяйства.Проект также предусматривает адаптацию территории для приема гостей с целью привлечения инвесторов для восстановления дворцового ансамбля. Усадьба, выполненная в традициях классицизма 18 века, в разное время посещали известные исторические личности, включая Суворова, Багратиона, Радищева и Пушкина.Напомним, ранее мы писали, что