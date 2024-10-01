Валерий Леонтьев ранее объявил об уходе со сцены.

Валерий Леонтьев ранее объявил об уходе со сцены.В начале года появились слухи, что певец Валерий Леонтьев больше не намерен выступать на сцене. Он заявил, что не станет принимать участие в больших концертах, но продолжит зарабатывать на корпоративах и других частных мероприятиях.Леонтьев прекратил выступать еще во время пандемии. Тогда он объяснял это беспокойством о здоровье своего зрителя. Однако позже он ушел буквально по-английски, не устраивая прощальные туры. Как выразился сам артист: "без выколачивания денег, соплей и слез".Теперь же Леонтьев огорошил россиян, уже смирившихся и попрощавшихся с певцом, неожиданным решением. Он рассказал журналистам, что выступит на юбилейном концерте у своего давнего друга Игоря Крутого. Как известно, композитор отмечает 70 лет и в честь этого события организовывает концерты 8 и 9 ноября в Москве.Леонтьев признался, что ни за что не смог бы проигнорировать событие такого масштаба, ведь дружить артист умеет очень хорошо. Ранее Валерий опроверг слухи о его эмиграции в США, уверяя, что живет в России.С марта артист объявил о завершении творческой карьеры и все это время совершенствовал свою физическую форму, поскольку верит, что его жанр "не терпит дряхлости". Леонтьев отдает предпочтение правильному питанию и ведет здоровый образ жизни.