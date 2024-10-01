В Петушинском районе освятили новую часовню в честь Святого Тимофея, князя Псковского Ее построили...

В Петушинском районе освятили новую часовню в честь Святого Тимофея, князя ПсковскогоЕе построили в память обо всех воинах - участниках специальной военной операции. Подробнее - Федор ЛалакинЧасовня в честь святого Тимофея, князя Псковского - как каменная поминальная свеча. Ее в память о своем сыне поставили супруги Шишлаковы. Лейтенант Тимофей Шишлаков погиб в зоне СВО в 2022-ом году. Он покоится на Аббакумовском кладбище города Костерёво. Отец солдата Андрей Шишлаков - сам офицер запаса — рассказывает: строить часовню начинали своими силами, но позже к ним присоединились люди со всей страны.Андрей Шишлаков, офицер запаса, отец участника СВО, офицера Тимофея Шишлакова:- Часовня - это само собой. Это было наше желание. Но сейчас это уже не наше. Это общее. Как не удивительно. Мы ее просто возвели. Ни одного документа у нас на неё нет. Есть только проект. Согласно которому она возводилась.Часовню в честь святого Тимофея, князя Псковского, освятил епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий. По его словам, в любом благом деле ценны и важны именно общие усилия.Иннокентий, епископ Александровский и Юрьев-Польский:- Для нас - Христиан - печаль всегда совмещается с радостью будущей жизни. И в их будущую жизнь мы тоже верим. Господь не оставляет тех, кто уходит, а нам это и назидание, так сказать. И крепость духа, наоборот, вселяет в нас.По словам семьи Шишлаковых, у новой православной часовни на владимирской земле появится свой день в календаре. Им станет 12 июля. В этот день Тимофея Шишлакова похоронили на малой родине.Светлана Никитина, руководитель Владимирского филиала Фонда "Защитники отечества":- Наше поколение, наши дети, должны знать и помнить наших героев...И мы скорбно склоняем голову перед великим ратным подвигом, светлая им память, и мы будем помнить на долгие годы.Теперь на Аббакумовском кладбище верующие смогут помолиться за своих героев. Двери часовни всегда открыты, каждый сможет зайти и поставить свечу за упокой, за здравие, и за Победу...Федор Лалакин, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».