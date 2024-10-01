Владимирские футбольные команды потерпели спортивную неудачу А сейчас новости спорта. Футбольные...

Владимирские футбольные команды потерпели спортивную неудачуА сейчас новости спорта. Футбольные команды 33 региона в минувшем туре на двоих смогли заработать только одно очко.Владимирское Торпедо принимало вологодское Динамо, и сюжет у этого матча получился очень закрученным. Хозяева открыли счет на сороковой минуте. Михаил Земсков с лёту, технично перекинул вратаря. Но уже через две минуты гости отыгрались - после штрафного.А в начале второго тайма динамовцы удвоили преимущество - и вновь мяч пролетел над головой голкипера - уже нашего. На 82 минуте судья за игру рукой назначил пенальти в ворота вологодской команды. Макар Пестов был точен - 2-2. Но уже через пару минут одиннадцатиметровый был назначен в ворота торпедовцев. И с тем же итогом. 2-3 победа гостей.Денис Евсиков, главный тренер ФК "Торпедо- Владимир":- Очень тяжело комментировать такие игры, очень много эмоций. Обе команды хотели победить. Но кто-то должен был проиграть. К нашему сожалению, это оказались мы. Был план на игру. В первом тайме могли закончить и два, и три -ноль. Но, опять, - стандарт, и в раздевалку получаем мяч.Футбольный клуб Муром в эти выходные играл на выезде в Пятигорске с местной командой Машук. Голов в этом матче зрители не увидели. По итогам тура у муромлян в серебряной группе 4 место. Торпедо в дивизионе Б расположилось на девятой строчке.В следующем туре Муром отправится в Челябинскую область, в город Миасс, где встретится с местным Торпедо. А владимирские черно-белые принимают московское Чертаново.