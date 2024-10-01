Во Владимире подвели итоги федеральной образовательной программы «Мама предприниматель» Грант в...

Во Владимире подвели итоги федеральной образовательной программы «Мама предприниматель»Грант в размере 100 тысяч рублей на развитие мастерской по керамическим изделиям выиграла многодетная мама из Кольчугинского района. О ней расскажет Мария Рябова.Создавать - ее призвание. Архитектор по профессии, в душе - творец. Евгения Сайгина - мама пятерых детей. Однажды увлеклась керамикой. И, внезапно для себя, показала пример, как горячо любимое дело может стать семейным бизнесом. Вместе с мужем они открыли гончарную мастерскую. Здесь на свет рождаются изделия, вдохновленные детскими фантазиями.Чтобы получить новые знания и шанс выиграть денежный приз, Евгения стала участницей 8 потока федеральной программы «Мама предприниматель». Она реализуется во Владимирской области с 2016 года - в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 28 участниц со всего региона на протяжении 4 дней разрабатывали и защищали свои проекты.Ирина Зайцева - директор "Бизнес-инкубатора" Владимирской области:- Программа была реализована на территории центра «Мой бизнес». В течение четырех дней было интенсивное обучение, где рассматривалось и формат самопрезентации, основные навыки выступления, презентации своего проекта, упаковка ценностного предложения, определение целевой аудитории, как девушка может масштабироваться, с помощью каких инструментов, реклама рассматривалась - как можно себя рекламировать, не используя большой бюджет.В региональном Законодательном Собрании поддерживают женщин-предпринимателей. Они, в частности, могут заключить социальный контракт. Мера помогает крепко встать на ноги.Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- В прошлом году мы здесь же на этой площадке собирались и говорили о том, что необходимы и программы обучения, и конкурсы. И сегодня я вижу, что эта работа продолжается. Уверена, что мы и форумы будем проводить женские, и для предпринимателей, и обучающие семинары.Индустрия красоты, образование, программы для детей с ОВЗ и пенсионеров - самые востребованные направления «женского» предпринимательства. Победитель получает 100 тысяч рублей на развитие бизнеса. Евгения Сайгина стала лучшей по мнению жюри. Сертификат потратит на приобретение муфельной печи, чтобы проводить мастер-классы по керамике для взрослых и детей.Евгения Сайгина - многодетная мама, победительница 8 потока проекта «Мама предприниматель» во Владимирской области:- Я не имела опыта в предпринимательстве. 17 лет работала в найме. Много новой информации, буду сотрудничать с центром «Мой бизнес» для развития моего дела. Программа «Мама предприниматель» дала мне много новых подруг.Владимирскую область Евгения Сайгина будет представлять в финале Всероссийского этапа, где поборется за грант в полмиллиона рублей.Мария Рябова, Александр Чунаев, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".