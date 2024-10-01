Во Владимире прошел большой митинг-концерт в честь воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и...

Во Владимире прошел большой митинг-концерт в честь воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей30 сентября - вторая годовщина воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Во Владимире прошел большой митинг-концерт в честь этого исторического события. Напомним, новые территории вошли в состав Российской Федерации по итогам референдума осенью 2022-го года. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонщины и Запорожья проголосовали за возвращение под крыло России.В парке "Патриот" областной столицы сегодня собрались владимирцы всех возрастов. Образовательные учреждения и общественные организации представили свои тематические программы. Песни о Родине прозвучали в праздничном концерте.Владимирская область активно помогает новым территориям. Помогает восстанавливать инфраструктуру и налаживать мирную жизнь. ДНР, ЛНР, Запорожская Херсонская области - свои нам по крови, общей истории и духу русские люди, - отметил в поздравлении на своей странице губернатор Александр Авдеев.Самые активные участники гуманитарных миссий, в том числе - из районов, получили благодарственные письма. Как федеральные, так и региональные.