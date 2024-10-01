Во Владимире троллейбусы на автономном ходу пустят до Вокзальной площади В рамках реконструкции,...

Во Владимире троллейбусы на автономном ходу пустят до Вокзальной площадиВ рамках реконструкции, которая в следующем году затронет привокзальную территорию, там уберут контактную троллейбусную сеть.В мэрии считают, что это отличный повод запустить в городе проект "Чистое небо". Он подразумевает демонтаж нависающих над улицами проводов в исторических районах города. Это задача на ближайшие три года.Недавно мэрия закупила два троллейбуса "Авангард" с возможностью автономного хода. Их, вероятно, и пустят на Вокзальную. Причем, они смогут подвозить пассажиров даже ближе ко входам в железнодорожный и автобусный вокзалы. Сейчас от остановки людям приходится еще какое-то время шагать до мест назначения.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- То есть, это основная наша задача - приблизить троллейбусы. Ну, сделать площадь двух вокзалов, приблизить возможность посадки и высадки людей, непосредственно, от вокзалов. Троллейбусы, скажу своими словами, будут «скидывать рога» на Фрунзенской площади, объезжать по кругу Вокзальную и выезжать, подцеплять, и дальше будет использоваться. Хотим попробовать такой вот вариант. Надеюсь, что он у нас получится.